Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 del 21 aprile 2026, la rete di Astral infomobilità della Regione Lazio ha segnalato aggiornamenti sulla viabilità a Roma. La piattaforma ha fornito informazioni relative alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità lungo le principali vie della città. La comunicazione arriva in un momento di routine monitoraggio delle condizioni stradali, senza indicazioni di incidenti o chiusure in corso.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare code a tratti in carreggiata tra Flaminia via del Pescaccio mentre mi ternano in coda tra di amazzone Roma nord Bufalotta e te la diramazione Roma Sud Appia nel tratto Urbano della A24 si registrano cose tra Tor Cervara Fiorentini in direzione della tangenziale est una roba ancora tre raccordo anulare il punto della Magliana direzione Eur sempre in entrata verso Roma auto in coda sulla Flaminia tra il raccordo anulare via due ponti in quest'ultima direzione nel quadrante sud della capitale risolto l'incidente.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 09:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare con le prime cose in ... romadailynews.it Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook