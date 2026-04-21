Vestiti di nero e con maschere antismog accolgono i consiglieri regionali con una bara | Piemonte cambia | ci manca l' aria la protesta per l' ambiente a Palazzo Lascaris

Dopo aver colpito a Pinerolo non più di qualche giorno fa, in occasione di una visita da parte del ministro all'Ambiente e alla Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il movimento socio-politico ed ecologista Extinction Rebellion torna in strada per denunciare “una situazione disastrosa”.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Sotto una chiesa delle Marche, 20 contadini del '600 aspettano vestiti. Non faraoni. Non nobili imbalsamati. Contadini piceni — gente che lavorava la canapa e rappezzava i vestiti della festa — ancora seduti nella cripta dove li hanno lasciati secoli fa, con gli a facebook