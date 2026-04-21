Venezia oltre il centro | l’appello per una visione metropolitana

In vista delle elezioni comunali programmate per il 24 e il 25 maggio, Siro Martin, presidente di Confartigianato metropolitana di Venezia, ha scritto una lettera aperta indirizzata ai candidati sindaci. Nella missiva, Martin invita a considerare progetti e iniziative che si estendano oltre il centro storico, coinvolgendo l’intera area metropolitana della città. L’obiettivo è promuovere una visione più ampia e integrata per lo sviluppo della regione.

In vista delle elezioni comunali fissate per il 24 e il 25 maggio, Siro Martin, presidente di Confartigianato metropolitana di Venezia, ha inviato una lettera aperta ai candidati sindaci per sollecitare programmi che vadano oltre i confini della sola città lagunare. Il messaggio punta a spostare l’attenzione politica verso la gestione integrata della Città metropolitana, richiedendo una visione strategica che abbracci un territorio esteso da Chioggia fino a Bibione, includendo la Riviera del Brenta, il Miranese e l’intera area del Veneto orientale. Oltre il centro storico: la necessità di una governance territoriale integrata. La sfida politica si candiderà alla guida di Venezia non si esaurisce nel governo del centro storico o della terraferma nell’area di Mestre, ma si estende a una realtà geografica e produttiva estremamente vasta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia oltre il centro: l’appello per una visione metropolitana Metro C Colosseo - Fori Imperiali, la stazione metropolitana più bella al mondo! Notizie correlate Parco Lineare Sud, Postorino: "Oltre il "ponticello" serve una visione urbana"Le riflessioni dell'arch e responsabile dipartimento urbanistica e pianificazione della città, coordinamento Grande Città di Reggio Calabria-Forza... Renzetti (Pescara Fortis): "Oltre la rissa elettorale, serve una visione per il futuro: la città è una miniera dimenticata"«Pescara, una miniera dimenticata: oltre la rissa elettorale, serve una visione per il futuro». Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: A Venezia l'arte interroga le restituzioni, oltre il colonialismo; Il futuro di Venezia, lo studio: Dighe intorno al centro storico o abbandono; Venezia oltre i livelli pre-Covid nel Tax Free, ma la crescita rallenta; Biennale Arte di Venezia – fino al 27/11. Il problema di Venezia, in 60 giorni il MoSE si è alzato 30 volteLa città sull'acqua ha già ricevuto troppi innalzamenti dall'inizio del 2026. Per risolvere il problema, una decisione va presa entro 20 anni ... ilriformista.it Metro C, pubblicato il primo notiziario cantieri della tratta Venezia–Mazzini: lavori in corso nel Centro storicoRoma Metropolitane ci aggiorna sulla tratta T2 della linea C: avviati i cantieri tra Venezia e Mazzini, mentre proseguono interventi complessi nel cuore della città ... romait.it In occasione della Biennale di Venezia, dal 7 al 24 maggio 2026 apre sul Canal Grande un nuovo spazio dedicato all’arte e alla ricerca: il Palazzo delle Arti e delle Culture della Fondazione Giancarlo Ligabue. Il percorso permanente Collecto riunisce oltre 40 facebook