Urta due volte l' auto di una donna dopo uno scambio verbale | guidatore denunciato

Un conducente è stato denunciato dopo aver colpito due volte l’auto di una donna, subito dopo uno scambio verbale. Secondo quanto riferito, avrebbe accelerato in modo da urtare l’auto con a bordo una donna, poi avrebbe fatto inversione di marcia e speronato nuovamente il veicolo. L'intera vicenda si è svolta nel corso di un breve inseguimento tra le due vetture.

Avrebbe accelerato per colpire un’auto con una donna a bordo e fatto inversione di marcia per poi speronarla una seconda volta.Questa la prima ricostruzione della polizia locale del Distretto VR5a, condotta anche grazie al supporto delle immagini dell’impianto comunale di videosorveglianza, di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Fugge due volte dalla Municipale in pochi giorni a bordo di auto e scooter non assicurati: denunciatoHa tentato per due volte di eludere i controlli della Municipale ma in entrambe le occasioni è stato fermato e denunciato visto che guidava mezzi... Fugge due volte dalla Municipale in pochi giorni con auto e scooter non assicurati: denunciatoHa tentato per due volte di eludere i controlli della Municipale ma in entrambe le occasioni è stato fermato e denunciato visto che guidava mezzi... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Operaio 40enne ferito in cantiere: la gru urta un'impalcatura e fa cadere del materiale che lo travolge; Fano: Esce dal parcheggio del supermercato e urta un’altra auto: carambola lungo la Flaminia.