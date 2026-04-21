Durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha dichiarato a Martina che lei è la preferita della sua famiglia. Il confronto tra i due ha portato a momenti emotivi e a gesti significativi, suscitando una reazione intensa nello studio. La discussione si è concentrata sui sentimenti e sulla relazione tra i due, con Ciro che ha espresso il suo affetto e il suo apprezzamento per Martina.

Durante il confronto con Martina, Ciro ha pronunciato una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione di tutti: “sei la preferita della mia famiglia”. Un’affermazione che ha fatto intendere un coinvolgimento già molto profondo, non solo a livello personale ma anche familiare. A fine segmento, Ciro ha poi ballato con Martina, un gesto che ha rafforzato ulteriormente la loro vicinanza. La scena non è passata inosservata e ha contribuito ad aumentare la tensione tra i protagonisti del trono. Nel frattempo, Elisa ha vissuto con crescente difficoltà quanto stava accadendo. Gli atteggiamenti di Ciro l’hanno portata a chiudersi sempre di più, fino al momento in cui non è riuscita a trattenere le emozioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, Ciro a Martina: “Sei la preferita della mia famiglia”

Uomini e Donne, Trono Classico - Martina non è la scelta di Flavio

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