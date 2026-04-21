Undici medaglie e tre ori Ippon Lentini protagonista al Karate Kids | i nomi dei vincitori
Il 19 aprile al PalaSerranò di Patti si è svolto il torneo Karate Kids GPG, con la partecipazione di numerosi atleti. L’Ippon Karate Lentini si è distinto portando a casa undici medaglie, di cui tre d’oro, tutte nella disciplina kumite. Il risultato ha confermato la squadra come una delle più competitive a livello regionale nel settore del karate.
Grande risultato per l’Ippon Karate Lentini al Karate Kids GPG, disputato il 19 aprile al PalaSerranò di Patti, dove il team ha conquistato un bottino complessivo di 11 medaglie nella specialità kumite, confermandosi tra le realtà più competitive del panorama regionale. La società, che conta sedi.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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