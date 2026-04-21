Undici medaglie e tre ori Ippon Lentini protagonista al Karate Kids | i nomi dei vincitori

Il 19 aprile al PalaSerranò di Patti si è svolto il torneo Karate Kids GPG, con la partecipazione di numerosi atleti. L’Ippon Karate Lentini si è distinto portando a casa undici medaglie, di cui tre d’oro, tutte nella disciplina kumite. Il risultato ha confermato la squadra come una delle più competitive a livello regionale nel settore del karate.