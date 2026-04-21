Un' altra settimana di lavori per il ponte sulla provinciale 8 a Novi di Modena

Resta ancora chiuso fino a giovedì 30 aprile il tratto di strada provinciale 8 nel comune di Novi di Modena, in corrispondenza del ponte sul canale Acque Basse Modenesi. La chiusura, iniziata lo scorso 12 marzo, riguarda la sezione interessata dai lavori di riparazione o manutenzione. Le attività di cantiere continuano per alcuni giorni, coinvolgendo le operazioni di messa in sicurezza e interventi strutturali sul ponte.

Resterà chiuso fino a giovedì 30 aprile, il tratto di strada provinciale 8 nel territorio comunale di Novi, in corrispondenza del ponte sul canale Acque Basse Modenesi, che era stato chiuso lo scorso 12 marzo.La chiusura è necessaria per consentire la realizzazione della seconda fase di un.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Notizie correlate

A Novi chiude per un mese e mezzo il ponte sulla Provinciale 8Le opere saranno realizzate dalla ditta Batea società cooperativa di Concordia per un importo complessivo di circa 236mila euro Giovedì 12 marzo,...

Comano isolata: ponte sulla Provinciale 25 chiuso per lavori fino al 25 febbraio, deviazioni e disagi per i residenti.La Strada Provinciale 25 di Comano, in Lunigiana, è stata chiusa al traffico veicolare a partire da giovedì 12 febbraio.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: ?Trekking Da Carpi al Monte Cimone, un cammino lungo 80 anni; Spacciava droga vicino a scuola, Daspo urbano per un 26enne a Modena; Giro d'Italia 2026: quando passa in Liguria. Due tappe, gli orari dei passaggi e il percorso; Il programma Partite e arbitri del fine settimana.

Modena, sarà una settimana di passione. La corazzata Venezia, poi il primo croceviaAlla fine sono arrivati i primi fischi. La Montagnani, che aveva sempre accolto con calore la squadra anche dopo le sconfitte, alla fine, in modo comunque civile, ha perso la pazienza. Ci sta. Il ... ilrestodelcarlino.it

Modena, un’altra rimonta: perla di MassolinSerie B, i gialloblù sotto di due gol trovano il pari nel finale a Frosinone ed evitano l’aggancio in classifica. Ma i rimpianti non sono pochi Modena, 8 novembre 2025 – Chi ama i numeri e ... ilrestodelcarlino.it

Coro delle mondine di Novi di Modena facebook