Un premio in Comune alla campionessa di boxe Marta Schiavi

Il Comune di Pisa ha deciso di premiare Marta Schiavi, atleta nata nel 2006, che ha recentemente conquistato il titolo mondiale di boxe femminile nella categoria 55 chili, secondo la federazione Xfx (Xtreme Fighter Champion). La giovane pisana si è laureata campionessa del mondo in questa disciplina, attirando l’attenzione sulla sua carriera sportiva. La cerimonia si è svolta in un incontro pubblico nel municipio cittadino.

PISA – Il Comune di Pisa rende omaggio a Marta Schiavi, giovane atleta pisana, classe 2006, recentemente laureatasi campionessa del mondo di boxe femminile nella categoria 55 chili della federazione Xfx (Xtreme Fighter Champion). La cerimonia di premiazione si è tenuta oggi (21 aprile) nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alla presenza dell’assessore allo sport Frida Scarpa, che ha consegnato all’atleta una targa di riconoscimento per i risultati conseguiti e per il contributo dato all’immagine della città. Presenti anche il padre e allenatore, Alessio Schiavi, e il consigliere comunale Giovanni Pasqualino. “È una grande soddisfazione per la nostra città poter celebrare risultati di questo livello – dichiara l’assessore allo sport, Frida Scarpa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Un premio in Comune alla campionessa di boxe Marta Schiavi Notizie correlate Leggi anche: Maltempo sulla Tuscia: frana a Corchiano, grandine a Marta e su Cassia nord. La situazione comune per comune "Schiavi del cellulare?", l'evento all'istituto Podesti sostenuto dal Comune di AnconaL'occasione di riflessione per gli studenti sull’utilizzo consapevole dello smartphone, per comprendere gli effetti dell’uso incontrollato dei social...