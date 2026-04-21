Un Posto al Sole | doppio episodio per chiudere la settimana
La programmazione di Rai 3 per la settimana dal 27 al 30 aprile prevede un cambiamento nel palinsesto di Un Posto al Sole, con due episodi trasmessi in un’unica giornata e la riduzione dei giorni di messa in onda. La modifica si concentra sulla conclusione della settimana, in concomitanza con la festività del primo maggio, che porta a una variazione nella programmazione abituale del serial.
La programmazione televisica della Rai per la prossima settimana dal 27 al 30 aprile vedrà una modifica del consueto palinsesto di Un Posto al Sole, con una riduzione dei giorni di trasmissione dovuta alla ricorrenza del primo maggio. Nonostante l’assenza dell’appuntamento del venerdì, il pubblico potrà seguire un doppio episodio conclusivo nella giornata di giovedì 30 aprile, che manterrà invariata la densità narrativa dei contenuti previsti. Intrighi familiari e dinamiche relazionali nel cuore di Napoli. Le trame in arrivo si concentrano su una serie di evoluzioni psicologiche che coinvolgono i protagonisti della saga napoletana. Serena sta procedendo con estrema prudenza nei confronti di Maurizio, mentre le intenzioni di Manuela sembrano farsi più concrete con il desiderio di stabilizzarsi all’interno del nucleo familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu
Un posto al sole: Eduardo dichiara la fine di tutto.
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