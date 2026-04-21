Un ingegnere ha acquistato un quadro di Picasso per un milione di euro, pagando in realtà solo 100 euro. La cifra rappresenta il prezzo di una cena, un paio di scarpe di media qualità o un piccolo acquisto quotidiano. L’episodio solleva domande sulla vulnerabilità dei sistemi di sicurezza e sulla possibilità di manipolare le transazioni finanziarie. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario che analizza i dettagli dell’operazione.

Cento euro. Il prezzo di una cena fuori, l’esborso per un paio di scarpe di media fattura, il costo di un frammento di quotidiana distrazione. E poi, improvvisa come un lampo che fende un cielo terso, la vertigine. Succede a Parigi, in un pomeriggio d’aprile intinto nel surrealismo. Succede - precisamente - che Ari Hodara, un ingegnere che probabilmente preferisce il rigore dei calcoli alle vette del cubismo, si ritrova tra le mani un capolavoro dal valore di 1 milione di euro: una Tête de Femme del 1941, firmata nientemeno che da Pablo Picasso. È un cortocircuito affascinante, un paradosso che rimescola le carte di un sistema spesso barricato nelle torri d’avorio delle grandi case d’asta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Un ingegnere ha comprato un Picasso da 1 milione pagandolo 100 euro

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