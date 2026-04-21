Un incontro tra amministrazione e cittadini per parlare di sicurezza notturna

Mercoledì 22 aprile alle 17.30 si terrà un incontro pubblico presso l’auditorium Filla nel Parco della Montagnola, organizzato dall’amministrazione comunale. L’obiettivo è discutere delle questioni legate alla sicurezza durante le ore notturne, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle autorità locali. L’evento si svolge in un’area pubblica e si concentra sulla tutela e sulla gestione della sicurezza nel quartiere.

Alle ore 17.30 di mercoledì 22 aprile, presso l’auditorium Filla nel Parco della Montagnola, ci sarà un incontro pubblico per parlare di sicurezza nelle ore notturne. Il titolo del vertice è “La notte in sicurezza: relazioni e responsabilità condivise”, è promosso dal Comune di Bologna ed è parte.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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