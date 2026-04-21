Un distretto che fonde tecnologia e colore Hisense presenta ‘The colorful district’?

Hisense ha annunciato il progetto ‘The colorful district’, un'iniziativa che combina tecnologia e colori vivaci. La presentazione si è svolta in un distretto dedicato, dove le immagini e i dispositivi illustrano come il colore possa trasformare l’esperienza visiva. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’azienda e tecnici specializzati, che hanno mostrato le caratteristiche dei prodotti attraverso installazioni multicolore. La manifestazione si è svolta in un’area appositamente allestita, accessibile al pubblico e ai media.

(Adnkronos) – Cosa succede quando il colore smette di essere un dettaglio e diventa il modo in cui viviamo gli spazi? Dal 20 al 26 aprile, in occasione della Milano design week 2026, Hisense risponde a questa domanda con 'The colorful district': più di un’installazione, un vero e proprio distretto immersivo che trasforma Officina 14 (Via Tortona 14) in un luogo da attraversare, abitare e interpretare. Non è uno spazio da osservare, ma un percorso da vivere: un luogo in cui ogni ambiente racconta un momento della quotidianità e ogni tecnologia diventa parte di una narrazione più ampia, fatta di gesti, abitudini e relazioni. L’esperienza si articola in quattro momenti distinti: si comincia con 'The entrance', la soglia che segna il passaggio da osservatore a partecipante.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: centrale district e avis milano: donazione da gi group, il grande cuore del distretto per la città olimpica Salone del Mobile e Fuorisalone: Brera Design District presenta la 17ª edizione della Brera Design WeekAnche quest’anno Brera si configura come un laboratorio urbano diffuso e si afferma come uno degli epicentri del design internazionale In occasione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); New Treon Make Solution Accelerates AI-driven Prescriptive Maintenance Workflows on AWS; Equiduct Launches US Stocks Trading Segment, Bringing Commission-Free On-Exchange Access to US Equities for European Retail Brokers; NX Group to Acquire All Shares in Metro Supply Chain Group of Canada, Turning It into Subsidiary. Un distretto che fonde tecnologia e colore, Hisense presenta 'The colorful district'Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Cosa succede quando il colore smette di essere un dettaglio e diventa il modo in cui viviamo gli spazi? Dal 20 al 26 aprile, in occasione della Milano design week 2026, H ... msn.com Hisense: al FuoriSalone 2026 fonde tecnologia ed esperienze nel segno di The Colorful DistrictHisense: al FuoriSalone 2026 fonde tecnologia ed esperienze nel segno di The Colorful District con un'area unica per un pieno coinvolgimento ... igizmo.it LAVATRICE E ASCIUGATRICE IN PROMO * HISENSE Lavatrice 8KG 1400 gir/min CL-A Vapore a 259,99€ * HISENSE Asciugatrice 9KG inverter vapore a 349,99€ Promo valide fino al 22 Aprile e fino ad esaurimento scorte per i clienti STAR CLUB PAGH facebook