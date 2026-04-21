Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non voler prolungare il cessate il fuoco con l'Iran. La comunicazione è arrivata dopo che si sono susseguite discussioni tra le autorità di Washington e Teheran riguardo alle future strategie in Medio Oriente. Finora, non sono state annunciate modifiche ufficiali alle politiche di sicurezza o alle trattative diplomatiche tra le due nazioni. La decisione potrebbe influenzare gli sviluppi nella regione nei prossimi mesi.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non voler prolungare il cessate il fuoco con l'Iran. "Non voglio farlo. Non abbiamo così tanto tempo", ha detto il presidente americano in un'intervista telefonica con Cnbc. Trump ha anche affermato che l'esercito Usa è "pronto" a bombardare di nuovo l'Iran in caso non si raggiunga un accordo. Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Cnbc.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trump, 'non voglio prolungare il cessate il fuoco con l'Iran'

Trump minaccia un'escalation militare se salta l'accordo con l'Iran

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