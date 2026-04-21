Durante un'intervista telefonica con CBN News, l'ex presidente ha affermato che l'Iran si trova nella condizione di dover raggiungere un accordo. La dichiarazione si concentra sulla posizione del governo iraniano rispetto alle trattative in corso. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sul contesto o sulle motivazioni di questa affermazione.

"L'Iran non ha altra scelta che fare un accordo". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista telefonica con Cbnc news. "Ero sicuro che avrebbero mandato una delegazione in Pakistan, non hanno altra scelta", ha aggiunto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trump, l'Iran non ha altra scelta che fare un accordo

Trump: «Iran decimato, obiettivi quasi raggiunti. Chi riceve petrolio da Hormuz se ne occupi»

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