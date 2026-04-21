Trieste recuperati 7.000 euro tra i rifiuti | miracolo dei carabinieri

A Trieste, durante un intervento di smaltimento rifiuti, le forze dell’ordine hanno scoperto circa 7.000 euro tra i materiali abbandonati. Un errore materiale ha portato a questa scoperta, trasformando un’operazione di routine in un’attività coordinata tra le autorità e i servizi urbani. La vicenda ha coinvolto diverse forze di polizia e operatori incaricati della gestione dei rifiuti, senza che siano stati riportati altri dettagli.

Un errore materiale ha trasformato una normale operazione di smaltimento rifiuti a Trieste in un’operazione di ricerca coordinata tra forze dell’ordine e servizi urbani. Un commerciante locale, dopo aver accidentalmente gettato nel cassonetto i contanti della propria attività, è riuscito a recuperare l’intera somma grazie alla tempestiva reazione dei carabinieri. La corsa contro il tempo per il recupero del denaro. Il disguido si è verificato quando l’imprenditore ha commesso un errore nel momento di conferire i rifiuti, finendo per depositare nel contenitore esterno ben 7mila euro. La consapevolezza del fatto è arrivata solo con un ritardo che ha reso necessario l’intervento immediato delle autorità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, recuperati 7.000 euro tra i rifiuti: miracolo dei carabinieri Notizie correlate Leggi anche: Trieste, butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieri Trieste, getta per errore 7mila euro nella spazzatura: recuperati dai carabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto involontario che costa caro Una disattenzione rischia di trasformarsi in una perdita pesantissima: 7. Contenuti utili per approfondire Trieste, recuperati dai Carabinieri 7.000 euro finiti per sbaglio tra i rifiutiNei giorni scorsi il titolare di alcuni esercizi pubblici di Trieste si è presentato dai Carabinieri denunciando lo smarrimento di 7.000 euro in contanti, accidentalmente gettati tra i rifiuti indiffe ... msn.com Trieste, butta per sbaglio 7mila euro nei rifiuti: recuperati dai carabinieriSettemila euro in banconote finiti per sbaglio tra i rifiuti. E' successo a Trieste dove nei giorni scorsi un residente, titolare di alcuni esercizi pubblici della città, si è presentato alla stazione ... lanuovasardegna.it