Travolto sedicenne palestinese scoppia il caso | chi è l’auto?

Un ragazzo palestinese di 16 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si spostava in bicicletta lungo una strada statale nei pressi di Hebron, in Cisgiordania. L’incidente ha suscitato attenzione e aperto un dibattito sulla dinamica e sull’identità del veicolo coinvolto, che al momento rimane sconosciuta. La famiglia e le autorità locali stanno aspettando ulteriori dettagli per fare chiarezza sull’accaduto.

Un ragazzo palestinese di 16 anni, Mohammed al-Jaabari, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si recava a scuola in bicicletta lungo la strada statale 60, nei pressi di Hebron, in Cisgiordania. L’episodio, avvenuto in un’area già segnata da forti tensioni, ha immediatamente suscitato polemiche e ricostruzioni contrastanti sulla dinamica e sull’identità del veicolo coinvolto. Versioni Contrastanti. Secondo quanto riportato da media locali, l’auto apparterrebbe alla sicurezza di un ministro israeliano residente nella zona. In un primo momento sono circolati i nomi del ministro per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, e della ministra per gli Insediamenti, Orit Strock.🔗 Leggi su Follow.it

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