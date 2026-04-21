Tour La città dei simboli | Palermo tra architetture allegorie e armonie segrete

Un'esplorazione itinerante sulle tracce del complesso e stratificato linguaggio simbolico che permea lo spazio urbano.Un racconto fatto di allegorie, ideali, forme e simmetrie numeriche celate nelle architetture civili e religiose della città, che svela e restituisce nuova leggibilità alle.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Palermo "curtigghiara": tour serale alla scoperta dei pettegolezzi della cittàDomenica 15 marzo alle 10:30, un tour per gli appassionati di storia, condotto da guide turistiche abilitate, svelerà i segreti di Palermo...

Esplora la Kalsa, uno dei quartieri più antichi della città: domenica tour nel cuore arabo di PalermoDomenica 26 aprile alle ore 10:30 nuovo tour alla scoperta della Kalsa, antico quartiere arabo nel centro storico di Palermo.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tour of the Alps, le strade chiuse tra Mattarello, collina est e centro città tra il 22 e il 24 aprile; Walking Tour a Cherasco: la città stellata si svela tra storia, arte e percorsi tematici; Le vie delle foto 2026: tour guidato della mostra e della città; AL VIA IL TOUR IL CORRIERE RACCONTA L’ITALIA. PERSONE, CITTA’, VISIONI: IL NOSTRO FUTURO.

Siamo stati a Volterra, la città dei vampiri dove tutto è color miele (con scorci da sogno sulla campagna Toscana)Cosa vedere a Volterra in un giorno: mura etrusche, Piazza dei Priori, Teatro Romano e panorami toscani da sogno. Il mio itinerario a piedi. greenme.it

La Girgenti del Grand Tour, viaggio nella città descritta da Goethe e Maupassant: Regno di SatanaUn percorso inedito nel centro storico di Agrigento attraverso lo sguardo dei viaggiatori del Grand Tour. L'iniziativa La Girgenti del Grand Tour, promossa da Minerva Aps, si terrà il 26 aprile con ... agrigentonotizie.it

Tour della Parigi Storica facebook

Al Tour of the Alps ci si continua a dare battaglia, anche se la gara è appena iniziata: ci sarà un cambio nella leadership Segui la gara su Eurosport, Discovery+ e HBO Max a partire dalle 11:35 #Ciclismo #Cyclong #TotA x.com