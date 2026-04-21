Toscana approvato il nuovo calendario vaccinale

Nella regione Toscana è stato approvato un nuovo calendario vaccinale che modifica l’offerta di immunizzazioni in base alle diverse fasce d’età, ai soggetti a rischio e a condizioni particolari come gravidanza, età fertile e periodo post-partum. Il documento stabilisce le modalità di somministrazione e le categorie di persone a cui sono rivolti i vaccini, aggiornando le linee guida precedenti. La decisione mira a ottimizzare le strategie di prevenzione.

Tra i principali interventi spicca l’introduzione della vaccinazione gratuita contro il meningococco B per gli adolescenti a 12 anni compiuti, a partire dai nati nel 2013. La Toscana aveva comunque introdotto la vaccinazione per i nuovi nati nel 2014. Un’altra novità rilevante riguarda la vaccinazione contro il papillomavirus (HPV): la chiamata attiva viene anticipata a 10 anni compiuti (invece che ad 11 compiuti) sia per i maschi sia per le femmine. Inoltre, l’offerta gratuita per età viene estesa ai ragazzi fino al compimento dei 19 anni (non più 18), mentre per le donne resta confermata l’estensione fino ai 30 anni. La gratuità della vaccinazione è prevista anche per specifiche categorie di rischio.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Toscana, approvato il nuovo calendario “vaccinale” Notizie correlate La giunta regionale ha approvato il nuovo calendario ittico 2026Approvato il calendario ittico 2026 in Abruzzo, durante l'ultima seduta di giunta regionale di ieri. Vaccini, approvato il nuovo calendario di immunizzazione: ecco le novitàFirenze, 20 aprile 2026 – Approvato il nuovo calendario regionale di immunizzazione, documento che ridefinisce l’offerta di prevenzione sulla base... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Toscana del vino fa sistema, guardando al futuro, dall’Europa al mondo; Vaccini, approvato il nuovo calendario di immunizzazione: ecco le novità; Regione Toscana, via al nuovo calendario vaccinale; Vaccinazioni, nuovo calendario regionale: tutte le novità. Anfiteatro del Leccio: accordo Regione Toscana e Comune di CapalbioGiani: 'Spazio essenziale per la comunità' Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. È stato approvato un nuovo accordo di programma tra la Regione Toscana e il Comune di Capalbio per soste ... expartibus.it Non solo vaccini: la rivoluzione dell'immunizzazione della Toscana parte dai bambiniLa Toscana rafforza il suo scudo sanitario. È stato ufficialmente approvato il nuovo calendario regionale di immunizzazione, un documento strategico che aggiorna l’offerta di prevenzione per cittadini ... corrieredimaremma.it Fabrizio Corona arriva in Toscana con Falsissimo: ed è già polemica facebook In #FiPiLi, tratto chiuso tra Darsena Toscana Est e Livorno in entrambe le direzioni #viabiliTOS x.com