terza reggio vallalta festeggia al primo colpo

Il Vallalta di Terza Reggio ha concluso il suo primo anno in Figc con una vittoria immediata nel girone ‘B’ reggiano di Terza categoria. Dopo undici mesi di attività intense e senza pause, la squadra ha conquistato il titolo al primo tentativo, passando dai campionati di calcio a 7 alla vittoria nel campionato ufficiale. La formazione ha ottenuto il risultato nella prima stagione in questa categoria.

Undici mesi vissuti a tutto gas hanno portato il Vallalta dai campionati di calcio a 7 a vincere al primo anno in Figc il girone ’B’ reggiano di Terza categoria. Una favola quella della società della frazione concordiese, che è riuscita a mettere la freccia sul capoluogo visto che il Concordia ha fatto il salto inverso tornando in Terza. La squadra di Simone Ferraresi ha vinto con un filotto pazzesco fatto di 17 risultati di fila (14 successi e 3 pari) dopo l’unico ko stagione, il clamoroso 0-6 subito a Gavasseto a fine ottobre. "Una domenica storta – ricorda il ds Tiziano Pinotti – la prima e unica in cui andammo a pranzo prima della gara, esperienza da non ripetere.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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