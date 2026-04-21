Terza intimidazione a Villaseta | benzina e proiettili davanti al cantiere

A Villaseta, davanti a un cantiere edile dedicato alla ristrutturazione di nuovi uffici, sono state rinvenute una bottiglia di benzina e due cartucce. Si tratta della terza intimidazione che si verifica nell’area, dove sono stati lasciati questi oggetti senza alcuna spiegazione ufficiale. La scoperta è stata fatta recentemente e ora le forze dell’ordine stanno indagando sul fatto.

Una bottiglia di benzina e due cartucce sono state trovate davanti a un cantiere edile a Villaseta. L'area è interessata da lavori di ristrutturazione per la creazione di nuovi uffici. Benzina e proiettili nel cantiere di Villa Betania: a Villaseta torna l’ombra delle minacceI carabinieri e la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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