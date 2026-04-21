Terni e provincia tredici morti e 810 incidenti stradali | Rafforzare le azioni di prevenzione e controllo

Nella provincia di Terni si sono registrati 810 incidenti stradali, con tredici persone decedute. Rispetto all’anno precedente, si è osservata una leggera diminuzione del numero di incidenti. Le autorità intendono incrementare le attività di prevenzione e controllo per ridurre ulteriormente il numero di incidenti e vittime sulle strade locali.