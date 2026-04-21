Terni e provincia tredici morti e 810 incidenti stradali | Rafforzare le azioni di prevenzione e controllo
Nella provincia di Terni si sono registrati 810 incidenti stradali, con tredici persone decedute. Rispetto all’anno precedente, si è osservata una leggera diminuzione del numero di incidenti. Le autorità intendono incrementare le attività di prevenzione e controllo per ridurre ulteriormente il numero di incidenti e vittime sulle strade locali.
Una lieve diminuzione del numero di incidenti rilevati sul territorio della provincia di Terni, rispetto all’anno precedente. Sono i dati emersi nel corso della riunione dell’Osservatorio sull’incidentalità statale, presieduta dal Prefetto Antonietta Orlando, nell’ambito della conferenza.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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