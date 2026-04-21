La Renault Twingo E-Tech Electric si distingue per l’uso di tecnologie avanzate e sistemi ADAS tipici di segmenti più alti, nonostante le dimensioni compatte. La vettura, che costa meno di 20.000 euro, integra funzionalità che solitamente si trovano su modelli di categoria superiore, offrendo così un pacchetto tecnologico più ricco rispetto alle aspettative per questa segmento. La presenza di queste innovazioni rappresenta una novità nel mercato delle city car elettriche.

Piccola, ma tutt’altro che “povera”. Sulla Twingo E-Tech Electric, Renault ha montato anche tecnologie generalmente disponibili sui segmenti superiori: il modello da meno di 20.000 euro (19.500) non vuole soltanto democratizzare la mobilità a elettroni, ma di fatto rende accessibili anche funzioni avanzate per un totale fino a 24 sistemi di assistenza (ADAS) finalizzate per lo più a rendere più agevoli gli spostamenti in ambito urbano e i parcheggi. La compatta della Losanga ha un sistema di rigenerazione dell’ energia su tre livelli che si controlla attraverso le leve al volante alle quali si somma la quarta, che è la funzione One Pedal disponibile sulla variante Techno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tecnologia avanzata e ADAS da categoria superiore, così sorprende la Renault Twingo

Notizie correlate

La rivoluzione “veloce” di Renault Twingo, tra design iconico e sviluppo da recordCon un progetto francese realizzato con tempi (e innovazioni) cinesi, Renault ha sviluppato la nuova Twingo, rinata ad una velocità da primato per...

Nuova Renault Twingo elettrica: l’auto da 20.000 euro che cambia tutto?Renault rilancia la Twingo E-Tech Electric come nuovo punto di riferimento del segmento A elettrico.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La piccola elettrica stupisce, anche a livello tecnologico: una sorpresa; Leapmotor T03 contro Renault Twingo E-Tech: L’A Sfida; Compatte, scattanti e silenziose: l'inarrestabile ascesa delle citycar elettriche; Le city car di oggi non sono più solo city car: come stanno cambiando dimensioni, dotazioni e utilizzo.

Renault Twingo E-Tech, tecnologia da primato: ben 24 gli ADASDall’OpenR Link con Google integrato all’avatar Reno con ChatGPT: l’IA e la connettività avanzata sbarcano nel segmento A grazie a Renault Twingo ... virgilio.it

Nuova Renault Twingo E-Tech: citycar elettrica con ADAS e design smartC’è un’agilità visiva, prima ancora che dinamica, nella nuova Twingo E-Tech Electric. La guardi e riconosci immediatamente quella faccia simpatica da monella, gli archi diurni a LED che disegnano due ... affaritaliani.it

Renault. . rnlt.milano diventa l'habitat naturale di #Renault #Twingo #ETech #electric alla #mdw2026 con «the frog is back» dell’artista e designer marcantonio. venite a trovarci in corso Garibaldi 73 #theFrogisback - facebook.com facebook

Renault affida a Joshua Vides la rivisitazione della Renault Twingo E-Tech Electric. Performance dal vivo a Parigi, l'opera esposta fino al 9 giugno al Défilé Renault #ANSAmotori #ANSA x.com