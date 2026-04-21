Tahirys Dos Santos sopravvissuto alla tragedia di Crans?Montana | il Metz gli firma il primo contratto da professionista

Tahirys Dos Santos, sopravvissuto alla tragedia di Crans-Montana, ha recentemente firmato il suo primo contratto da calciatore professionista con il Metz. Dopo aver superato un grave incidente nella notte di Capodanno, il giovane atleta ha visto coronare il suo percorso con questa nuova tappa. La firma rappresenta un passo importante nella sua carriera, dopo aver affrontato momenti difficili legati all’incidente.

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