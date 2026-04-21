Supersonico | Emiliano Visconti e la Banda dell’Ortica raccontano la storia d’Italia attraverso la canzone d’autore

C'è un modo speciale di raccontare la storia d'Italia, lo spirito e le contraddizioni che hanno attraversato il secondo Novecento fino ai giorni nostri: attraverso la musica, anzi attraverso le canzoni che ne hanno segnato la storia e che ormai anche i migliori storici considerano vere e proprie.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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