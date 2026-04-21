Il centrodestra ha approvato un decreto sicurezza che prevede un incentivo di 600 euro per gli avvocati che riescono a convincere gli immigrati a lasciare il paese. Questa misura ha suscitato diverse reazioni e critiche tra gli osservatori, mentre i dettagli della normativa sono stati discussi nelle ultime settimane. La decisione ha attirato l’attenzione di commentatori e analisti, tra cui un esperto di diritto che ha espresso la propria opinione sull’argomento.

Con l’incentivo di 600 euro per gli avvocati che riescono a convincere gli immigrati al rimpatrio il centrodestra si è tradito. Non so chi abbia ideato questa norma, ma i parlamentari della maggioranza che si ostinano a difenderla dimostrano che il garantismo tanto declamato al referendum è stato soltanto di facciata. Offendere il sacro e millenario diritto alla difesa di ogni persona umana dimostra ignoranza per chiunque si occupi della vita pubblica. Per associazione di idee mi viene in mente il cinismo di quanti hanno voluto punire chi salva le vite in mare. A chi può venire in mente di far navigare 500 miglia in più e far attraccare in...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Sul decreto sicurezza e i compensi per i rimpatri il centrodestra si è tradito. L’opinione di Mayer

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