Sparatoria nel sito archeologico di Teotihuacan | una vittima e tredici feriti tra i turisti

Da dayitalianews.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sparatoria si è verificata nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, causando una vittima e tredici feriti tra i turisti presenti. Secondo le fonti ufficiali, un uomo ha aperto il fuoco contro le persone nel sito, creando momenti di paura tra i visitatori. La polizia ha subito intervenuto per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell’area. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per capire le motivazioni dell’attacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attacco nel sito archeologico. Momenti di terrore nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, dove un uomo ha aperto il fuoco contro i visitatori. Il bilancio è drammatico: una donna è stata uccisa e altre tredici persone sono rimaste ferite. La vittima è una turista canadese, colpita mortalmente durante l’attacco. Dopo aver sparato sulla folla, l’aggressore si è tolto la vita. I feriti e i soccorsi. Tra i feriti si contano turisti di diverse nazionalità: sei cittadini statunitensi, tre colombiani, due brasiliani, una canadese e un russo. Tutti sono stati trasportati in ospedale e, secondo quanto riferito dalle autorità locali, otto persone risultano ancora ricoverate.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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