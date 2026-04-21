Una sparatoria si è verificata nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, causando una vittima e tredici feriti tra i turisti presenti. Secondo le fonti ufficiali, un uomo ha aperto il fuoco contro le persone nel sito, creando momenti di paura tra i visitatori. La polizia ha subito intervenuto per gestire la situazione e garantire la sicurezza nell’area. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per capire le motivazioni dell’attacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attacco nel sito archeologico. Momenti di terrore nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, dove un uomo ha aperto il fuoco contro i visitatori. Il bilancio è drammatico: una donna è stata uccisa e altre tredici persone sono rimaste ferite. La vittima è una turista canadese, colpita mortalmente durante l’attacco. Dopo aver sparato sulla folla, l’aggressore si è tolto la vita. I feriti e i soccorsi. Tra i feriti si contano turisti di diverse nazionalità: sei cittadini statunitensi, tre colombiani, due brasiliani, una canadese e un russo. Tutti sono stati trasportati in ospedale e, secondo quanto riferito dalle autorità locali, otto persone risultano ancora ricoverate.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sparatoria nel sito archeologico di Teotihuacan: una vittima e tredici feriti tra i turisti

Notizie correlate

Messico, uomo spara in sito archeologico Teotihuacan: una donna morta e 13 feritiE’ salito a un morto e 13 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta presso il sito archeologico di Teotihuacan in Messico, dove un uomo armato in...

Messico, sparatoria a Teotihuacan: morta donna canadese e 6 feritiUna donna è morta in una sparatoria avvenuta nel sito archeologico di Teotihuacan, in Messico, frequentato da molti turisti.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Sparatoria a Teotihuacán: morti e feriti tra i turisti alla Piramide della Luna; Gli spari e il fuggi-fuggi. Terrore tra le piramidi di Teotihuacan: l'uomo apre il fuoco sui turisti; Messico, spara sui turisti in visita a Teotihuacan: morta una donna; Messico, sparatoria a Teotihuacan: morta donna canadese e 6 feriti.

Sparatoria a Teotihuacán: morti e feriti tra i turisti alla Piramide della LunaPaura e caos tra i turisti nel cuore di uno dei siti archeologici più visitati al mondo. Una violenta sparatoria ha colpito Teotihuacán, provocando morti e numerosi feriti nella ... ilmattino.it

Messico, uomo spara sui turisti dalla cima di una piramide a Teotihuacan: almeno un morto e 13 feritiUn uomo armato in piedi in cima a una delle storiche piramidi nel sito archeologico di Teotihuacan in Messico ha aperto il fuoco verso i turisti: il bilancio provvisorio è di un morto e 13 feriti. La ... corriere.it

la Repubblica. . Una turista canadese è morta in una sparatoria avvenuta nel sito archeologico di Teotihuacán, in Messico. Secondo quanto riferito dal gabinetto di sicurezza messicano, un uomo ha aperto il fuoco sulla folla prima di togliersi la vita. Secondo 'E - facebook.com facebook

Messico, Teotihuacán chiusa dopo sparatoria su piramide: 2 morti #messico x.com