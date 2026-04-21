Smog 900 morti | il blitz a Palazzo Lascaris scuote il Piemonte
Questa mattina, intorno alle 12:04, un gruppo di circa dieci attivisti di Extinction Rebellion ha occupato simbolicamente l’ingresso di Palazzo Lascaris a Torino. Con una bara, una bombola di ossigeno e un messaggio, hanno attirato l’attenzione sul tema dell’inquinamento da smog e sulle circa 900 morti attribuite a questa problematica in regione. L’azione ha suscitato reazioni e ha acceso il dibattito sulle conseguenze dell’inquinamento atmosferico.
Una bara, una bombola d’ossigeno e un messaggio che colpisce al cuore il dibattito regionale: questa mattina, intorno alle 12:04, circa dieci attivisti del movimento Extinction Rebellion hanno occupato simbolicamente l’ingresso di Palazzo Lascaris a Torino. Il presidio è avvenuto proprio mentre si preparavano i lavori per il Consiglio regionale, portando in piazza la denuncia su un’emergenza che tocca direttamente la salute dei cittadini piemontesi: la qualità dell’aria nell’area metropolitana. I manifestanti, scelti per l’occasione con abiti neri e mascherine protettive contro lo smog, hanno esposto uno striscione con la scritta Piemonte cambia, ci manca l’aria.🔗 Leggi su Ameve.eu
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