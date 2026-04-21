Smog 900 morti | il blitz a Palazzo Lascaris scuote il Piemonte

Questa mattina, intorno alle 12:04, un gruppo di circa dieci attivisti di Extinction Rebellion ha occupato simbolicamente l’ingresso di Palazzo Lascaris a Torino. Con una bara, una bombola di ossigeno e un messaggio, hanno attirato l’attenzione sul tema dell’inquinamento da smog e sulle circa 900 morti attribuite a questa problematica in regione. L’azione ha suscitato reazioni e ha acceso il dibattito sulle conseguenze dell’inquinamento atmosferico.