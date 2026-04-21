Sinner pronto per Madrid | Stanco ma sereno Forfait Alcaraz non mi ha condizionato

Il giocatore di tennis è arrivato a Madrid dopo aver concluso le ultime sfide e si sente stanco ma tranquillo. Ha dichiarato che l’assenza di un avversario importante non ha influito sulla sua preparazione. Ora si concentra sul torneo spagnolo, considerandolo un’opportunità per migliorare la capacità di adattarsi alle caratteristiche del campo e alle condizioni di gioco.

Il numero uno del mondo analizza il momento della stagione e guarda al torneo spagnolo come occasione per migliorare l’adattamento alle condizioni di gioco. Jannik Sinner si prepara al debutto nel Madrid Open con il consueto equilibrio che lo contraddistingue. Il numero uno del ranking mondiale ha parlato alla vigilia del torneo, soffermandosi anche sull’assenza di Carlos Alcaraz, costretto al forfait. “Mi ha fatto molto piacere incontrarlo ai Laureus. Sarebbe dovuto essere anche qui a Madrid, ma la sua assenza non ha influenzato la mia decisione di partecipare”, ha spiegato Sinner, sottolineando come la scelta di giocare il torneo spagnolo rientri nel percorso di crescita personale e tecnica.🔗 Leggi su Sportface.it

Jannik Sinner and Carlos Alcaraz in Montecarlo

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