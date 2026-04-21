Durante un'intervista, il tennista ha affermato di essere in grado di ignorare le opinioni esterne, sottolineando i sacrifici necessari per il suo percorso. Ha anche commentato il fatto di aver apprezzato la presenza di un altro giocatore durante una cerimonia di premi, precisando che la sua assenza non ha influito sulla sua esperienza. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel corso di un'intervista trasmessa da una rete televisiva.

Manca sempre meno al debutto di Jannik Sinner al Caja Magica di Madrid. Il numero 1 al mondo ha parlato a Sky Sport di Carlos Alcaraz, grande assente della competizione: “Mi ha fatto molto piacere vederlo ieri ai Laureus. Il suo forfait non ha condizionato la mia decisione di essere a Madrid”. Sinner cercherà di allungare sullo spagnolo nella classifica Atp, in un torneo non sempre fortunato per lui: "Madrid, dove non ho giocato lo scorso anno e dove non sono mai andato oltre ai quarti, è un'opportunità per capire meglio come adattarmi a queste condizioni. So cosa ho fatto negli ultimi tre tornei: è stata una tirata abbastanza lunga, ma fisicamente mi sento abbastanza bene, anche se un po' di stanchezza c'è come è normale che sia".🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Io bravo a non ascoltare nessuno. So io quanta fatica faccio. Un attimo e cambia tutto"

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