Al torneo ATP di Madrid 2026, il tennista italiano ha dichiarato che la mancata partecipazione di Alcaraz non ha influenzato la sua presenza. Ha aggiunto che la partecipazione rappresenta un’opportunità per capire meglio come adattarsi alle condizioni del torneo. La sua presenza è stata confermata nonostante l’assenza di Alcaraz, con l’obiettivo di valutare il proprio livello di gioco su questo tipo di superficie.

“ Il forfait di Alcaraz non ha condizionato la mia decisione di essere qui. Giocare a Madrid è un’opportunità per capire meglio come adattarmi a queste condizioni”. Così Jannik Sinner parla a Sky Sport alla vigilia dell’ Atp Madrid 2026. “ So cosa ho fatto negli ultimi tre tornei – ha aggiunto – è stata una lunga tirata, ma fisicamente mi sento abbastanza bene. Un po’ di stanchezza c’è ed è normale”. Poi Sinner parla delle critiche: “Sono bravo a non ascoltare nessuno, solo io so quanto lavoro c’è dietro. È stato un periodo positivo con tante partite vinte, ma so che la stagione può cambiare in un attimo. Non mi esalto quando vinco e non mi butto giù quando perdo”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sinner all’Atp Madrid 2026: “Il forfait di Alcaraz non ha influito sulla mia presenza”

Notizie correlate

Alcaraz forfait a Madrid, occasione d’oro per Sinner: può allungare in classificaLo spagnolo salta il Masters 1000 per il secondo anno consecutivo: il numero uno del mondo può rafforzare il primato e puntare a un record storico.

Leggi anche: Il forfait di Alcaraz, assist per l'allungo di Sinner: Jannik a Roma da n.1 e se gioca Madrid...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Jannik Sinner al Madrid Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Il tabellone di Sinner al Masters 1000 di Madrid; Sinner, a Madrid caccia a un record pazzesco: nessuno ha mai vinto 5 Masters 1000 di fila; Atp Madrid 2026, montepremi da 1 milione di euro. Quando gioca Jannik Sinner.

Calendario ATP Madrid 2026: il programma e gli orari dal 1° turno alla finale. Dove vederlo in tv e streamingIeri sono iniziate le qualificazioni dei Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, che si protrarranno fino a oggi, martedì 21 ... oasport.it

Sinner all'Atp Madrid 2026, il tabellone e gli avversariSarà contro un qualificato il primo match di Jannik Sinner al Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo, favorito per la vittoria finale vista la contemporanea assenza del padrone di casa, lo spagn ... tg24.sky.it

Passerella d'onore ai Laureus Awards di Madrid per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è presentato con un tutore al braccio destro: l'infortunio che gli ha fatto saltare l'ATP di Madrid. #Sinner #Alcaraz #LaureusSportsAwards #LaPresse x.com

Quando gioca Jannik Sinner all'ATP Madrid 2026, due possibili date d’esordio e il montepremi del Masters 1000 che avvicina al Roland Garros facebook