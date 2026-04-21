Simona Rosati lancia il nuovo EP Delirio d’Autore

Simona Rosati ha pubblicato il suo primo EP intitolato Delirio d’Autore. Si tratta di un progetto musicale composto esclusivamente da brani strumentali, che si inserisce nel genere della musica classica contemporanea. La compositrice e direttrice d’orchestra ha scelto di dedicarsi a questa produzione, offrendo un’ulteriore testimonianza della propria attività nel mondo della musica. L’EP è disponibile da poco tempo e rappresenta una novità nel panorama musicale attuale.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 La scena musicale contemporanea si arricchisce di nuove sfumature grazie all’uscita di Delirio d’Autore, il primo attesissimo EP della talentuosa musicista e compositrice Simona Rosati. Distribuito da Virgin Music Group Italy e pubblicato sotto l’etichetta Joseba Publishing, questo affascinante lavoro discografico si inserisce in un filone in continua evoluzione, quello della musica classica contemporanea, che cerca costantemente di scardinare i rigidi confini del genere per abbracciare un pubblico sempre più vasto e trasversale.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Simona Rosati lancia il nuovo EP Delirio d’Autore Notizie correlate Leggi anche: Rosati lancia il Seravezza nei nazionali. Le zebrette allungano, Massarosa in vetta Compleanno d’autore per Simona Tagli al JustMe MilanoCompleanno d’autore per Simona Tagli al JustMe Milano Un evento attesissimo coinvolge i grandi nomi dello spettacolo per celebrare una delle icone...