Una nuova serra spaziale realizzata in Italia è in fase di sviluppo sotto la guida di Franco Malerba, il primo astronauta italiano. Attualmente imprenditore e fondatore di una startup, Malerba si occupa di progettare sistemi per la coltivazione di piante nello spazio. La serra rappresenta un progetto che coinvolge competenze italiane nel settore aerospaziale, con l’obiettivo di supportare future missioni spaziali.

Sarà italiana la futura serra per coltivare piante nello spazio. A lavorarci è Franco Malerba, primo astronauta italiano e oggi imprenditore con la startup Space V. L’obiettivo è ambizioso: sviluppare una serra multipiano adattiva capace di funzionare sia su stazioni orbitali sia sulla Luna. «Entro maggio concluderemo lo studio di fattibilità», ha spiegato Malerba. «Sulla Luna non avremo a disposizione il fruttivendolo — ha osservato — quindi ci converrà portare dei semi, farli crescere gradualmente e costruire una forma di sostenibilità anche in un ambiente così difficile». Il progetto punta dunque a rendere più autosufficienti le missioni spaziali, integrando produzione alimentare e supporto alla vita in condizioni estreme.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Serra spaziale Made in Italy: il progetto di Franco Malerba

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