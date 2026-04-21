Due giorni che raccontano le tappe di una storia d’amore, dal suo inizio al suo epilogo. In queste ventiquattro ore, vengono mostrati momenti di intimità, emozioni e conflitti tra due persone che si sono amate, fino a quando la relazione si conclude con una separazione. La narrazione si concentra sugli eventi concreti e sui dialoghi tra i protagonisti, senza giudizi o interpretazioni, offrendo uno sguardo diretto su un rapporto che si dissolve.

Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Marion, 35 anni. “La prima volta che lo vedo, neanche lo noto. Sono appena arrivata a Marsiglia, da sola, impantanata in una relazione che mi ha fatto toccare il fondo e perdere molto peso. Antoine fa parte del contesto, per me non ha niente di speciale. È solo un collega. Torno a Parigi, ci teniamo in contatto a distanza, lui risponde con gentilezza. Ritorno per lavoro al sud, in condizioni migliori. Pranziamo insieme, come colleghi contenti di rivedersi.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - “Se stessimo insieme, tradiresti anche me”

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