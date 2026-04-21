Se stessimo insieme tradiresti anche me
Due giorni che raccontano le tappe di una storia d’amore, dal suo inizio al suo epilogo. In queste ventiquattro ore, vengono mostrati momenti di intimità, emozioni e conflitti tra due persone che si sono amate, fino a quando la relazione si conclude con una separazione. La narrazione si concentra sugli eventi concreti e sui dialoghi tra i protagonisti, senza giudizi o interpretazioni, offrendo uno sguardo diretto su un rapporto che si dissolve.
Due giorni nella vita di due persone innamorate. Il primo, quando tutto comincia, e l’ultimo, quando ci si lascia. A chi legge, la possibilità di immaginare cosa è successo in mezzo. In questa puntata: Marion, 35 anni. “La prima volta che lo vedo, neanche lo noto. Sono appena arrivata a Marsiglia, da sola, impantanata in una relazione che mi ha fatto toccare il fondo e perdere molto peso. Antoine fa parte del contesto, per me non ha niente di speciale. È solo un collega. Torno a Parigi, ci teniamo in contatto a distanza, lui risponde con gentilezza. Ritorno per lavoro al sud, in condizioni migliori. Pranziamo insieme, come colleghi contenti di rivedersi.🔗 Leggi su Internazionale.it
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