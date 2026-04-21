Scuole inglesi | arriva il divieto legale per i cellulari

Il governo britannico ha annunciato l’approvazione di un emendamento che vieta l’uso dei cellulari nelle scuole del paese. La decisione è stata inserita nel disegno di legge sul benessere dei bambini e sulle scuole, che diventerà legge ufficiale. La misura interessa tutte le scuole inglesi e mira a regolamentare l’utilizzo di dispositivi mobili durante l’orario scolastico.

Il governo britannico ha deciso di trasformare in legge il divieto d'uso dei cellulari all'interno delle scuole inglesi, introducendo un emendamento al disegno di legge sul benessere dei bambini e sulle scuole. La mossa strategica, che mira a rendere vincolanti le attuali linee guida, sarà presentata presso la Camera dei Lord dopo che l'opposizione era riuscita a bloccare il provvedimento originale. Questa nuova regolamentazione si inserisce in un pacchetto di riforme molto ampio, considerato da .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuole inglesi: arriva il divieto legale per i cellulari Notizie correlate Cellulari in classe, il divieto funziona: socialità in aumento tra i banchi. I dati del MinisteroSenza smartphone in classe, rinasce il dialogo: i dati del Ministero certificano un forte aumento della socialità tra gli studenti L'articolo . Bimbo con cuore "bruciato", sequestrati cellulari dei 6 medici indagati, legale della famiglia: "Si proceda per omicidio colposo"Ieri ai sei indagati è stato notificato l’avviso di garanzia con l’ipotesi di lesioni colpose gravissime; nei prossimi giorni, quando sarà comunicata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: It's... springtime! L'inglese per bambini arriva in biblioteca; A Cuneo arriva l’aperitivo in inglese: impara divertendoti; ADDIO AI VECCHI TEST? A FOGGIA ARRIVA L’INFO DAY PER SBIRCIARE NEL FUTURO DI MEDICINA; Prevenzione dei conflitti, il II Reggimento Alpini e il suo comandante ospiti alla Scuola Forestale di Ormea. A Cuneo arriva l’aperitivo in inglese: impara divertendotiUn’occasione originale per migliorare il proprio inglese in un ambiente rilassato e conviviale: il 21 aprile alle ore 18:30, Galì ospita un aperitivo speciale dedicato alla English Conversation ... targatocn.it Scuola ’Costa’ senza frontiere. Il camp dei ragazzi parla ingleseScuole senza frontiere, protagonista la lingua inglese che apre nuovi orizzonti agli studenti. In città due settimane di International Education Camp per bambini e ragazzi. Un’estate diversa, tutta in ... ilrestodelcarlino.it Laboratorio di lingua inglese per le scuole medie : con autrice madrelingua inglese: Prenotazioni aperto per ottobre, nove facebook