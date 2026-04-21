Il tribunale federale di Sydney ha aperto martedì le udienze contro Woolworths, accusata dall’autorità per la tutela dei consumatori di aver adottato strategie promozionali ingannevoli. Secondo l’accusa, la catena avrebbe gonfiato i prezzi prima di applicare sconti falsi, creando un’illusione di convenienza per i clienti. L’azienda deve rispondere delle accuse in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Il tribunale federale di Sydney ha dato il via martedì alle udienze contro Woolworths, accusata dall’autorità per la tutela dei consumatori di aver orchestrato ingannevoli strategie promozionali. L’accusa sostiene che la catena di supermercati abbia utilizzato una sorta di trucco pubblicitario per indurre i clienti a credere di beneficiare di veri ribassi attraverso il programma denominato Prices Dropped. L’inchiesta dell’ACCC punta il dito contro una pratica sistematica avvenuta tra settembre 2021 e maggio 2023. Secondo quanto emerge dai documenti presentati in aula, Woolworths avrebbe gonfiato artificialmente i prezzi di almeno 266 prodotti per poi proporli con lo sconto apparente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sconti falsi: Woolworths accusata di gonfiare i prezzi per truffare

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