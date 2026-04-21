Il centrodestra ha chiesto all’ex pubblico ministero di riferire in commissione antimafia dopo che il quotidiano ha pubblicato un documento del tribunale di Palermo. Il testo, datato 18..., sarebbe stato rilasciato in via esclusiva e riguarda questioni legate a indagini e procedimenti giudiziari. La richiesta arriva in seguito alle rivelazioni pubblicate dal giornale, che hanno suscitato attenzione tra gli esponenti politici di maggioranza.

“Oggi il Giornale pubblica un documento esclusivo del tribunale di Palermo che dimostra che il 18 luglio 1992, il giorno prima di essere ucciso nella strage di via D’Amelio, il giudice Borsellino prelevò un fascicolo che riguardava l’omicidio ad opera di Cosa Nostra di un noto imprenditore palermitano, Ranieri Luigi, collegato al sistema degli appalti”. Così Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e componente commissione Antimafia. “Il senatore Scarpinato venga a riferire”. “Non solo – prosegue l’esponente di FdI – secondo Il Giornale il fascicolo sarebbe sparito, non risultando tra quelli restituiti. Un’ulteriore prova che Borsellino stava indagando sul dossier ‘mafia e appalti’, un’indagine che ancora oggi, dopo oltre 30 anni, qualcuno sta cercando di delegittimare “.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Scarpinato riferisca in antimafia”: il centrodestra stana l’ex pm dopo le rivelazioni del Giornale su Borsellino

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