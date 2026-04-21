Scandiuzzi firma Lettera di impegno all’assunzione per cinque studenti del Polo Messapia

Cinque studenti del Polo Messapia hanno firmato una lettera di impegno all’assunzione, un accordo che prevede il loro inserimento lavorativo presso un’azienda locale. L’evento si è svolto a Brindisi, dove si è consolidata una collaborazione tra l’istituto di formazione e il settore industriale. La firma rappresenta un passo concreto verso l’inserimento professionale degli studenti, che potranno iniziare il lavoro subito dopo aver completato il percorso di studi.

BRINDISI - Quando la formazione di eccellenza incontra la lungimiranza industriale, il risultato non è solo un diploma, ma un contratto di lavoro immediato. È questo il messaggio forte che arriva dall’Iiss “Ferraris De Marco Valzani” – Polo tecnico professionale “Messapia”, che giovedì 23 aprile.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Al Polo del ’900 torna la settimana del lavoro: cinque giorni di incontri sulle disuguaglianzeStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Il programma della... Dietro le quinte del Palas. Gli studenti del Marco Polo vanno a lezione di congressiIl Palazzo dei Congressi di Riccione non è soltanto uno spazio dedicato alla produzione di eventi, ma sempre più un luogo di incontro tra... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il futuro dell’industria nasce tra i banchi di scuola: Polo Messapia e Scandiuzzi firmano il Patto per il lavoro. Democratici Usa ottengono la lettera del presidente a Epstein. Ma la Casa Bianca smentisce: la firma non è di Donald TrumpWashington, 8 settembre 2025 – I democratici della commissione di sorveglianza della Camera hanno ottenuto l'album del compleanno di Jeffrey Epstein contenente la lettera inviata all'ex finanziere da ... quotidiano.net I democratici della Camera pubblicano la lettera di Trump a Epstein. La Casa Bianca negaL'ombra di Jeffrey Epstein torna a perseguitare Donald Trump. Mentre un'indagine del New York Times rivela che JP Morgan agevolò gli illeciti traffici sessuali dell'ex finanziere, i democratici della ... ansa.it