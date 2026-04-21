Scandiuzzi firma Lettera di impegno all’assunzione per cinque studenti del Polo Messapia

Da brindisireport.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque studenti del Polo Messapia hanno firmato una lettera di impegno all’assunzione, un accordo che prevede il loro inserimento lavorativo presso un’azienda locale. L’evento si è svolto a Brindisi, dove si è consolidata una collaborazione tra l’istituto di formazione e il settore industriale. La firma rappresenta un passo concreto verso l’inserimento professionale degli studenti, che potranno iniziare il lavoro subito dopo aver completato il percorso di studi.

BRINDISI - Quando la formazione di eccellenza incontra la lungimiranza industriale, il risultato non è solo un diploma, ma un contratto di lavoro immediato. È questo il messaggio forte che arriva dall’Iiss “Ferraris De Marco Valzani” – Polo tecnico professionale “Messapia”, che giovedì 23 aprile.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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