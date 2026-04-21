Durante le Olimpiadi invernali a Milano, le autorità hanno intercettato una conversazione in cui una persona si vantava di aver organizzato un tavolo per alcuni sportivi di hockey, ricevendo anche una busta come ricompensa. Le intercettazioni, contenute in un'ordinanza di 16 pagine della Procura, fanno parte di un'indagine su un caso di escort di lusso coinvolgente l’azienda MA.

“Mi hanno dato anche la busta perché ho fatto fare il tavolo a quelli lì di hockey ”. Questa la frase esclamata da “ Schirippa ” e che emerge dalle intercettazioni presenti nell’ordinanza di 16 pagine eseguita dalla Procura di Milano sul caso escort di lusso a Milano, che ha coinvolto l’azienda MA.DE. MILANO e ha portato all’arresto di quattro persone e al sequestro preventivo di 1.2 milioni di euro. Una conversazione che risale al 16 febbraio 2026, proprio nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, con il capoluogo lombardo che ha ospitato le più grandi star dello sport su ghiaccio, tra cui le nazionali canadesi e statunitensi, l’élite dell’hockey internazionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scandalo escort a Milano, l’intercettazione durante le Olimpiadi invernali: “Ho fatto fare il tavolo a quelli lì di hockey”

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