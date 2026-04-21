Sarri Una gara non mi fa cambiare l' idea sulla stagione

Il tecnico della Lazio ha dichiarato che una singola partita non influisce sulla sua valutazione dell’intera stagione. Alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha sottolineato che si tratta di una competizione che può durare al massimo cinque partite e quindi non rappresenta un parametro definitivo. Ha anche parlato dell’importanza di sfruttare l’inerzia positiva della squadra in questo momento.

"Sfruttare l'inerzia positiva", dice il tecnico della Lazio alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia ROMA - "Non è una partita che mi fa cambiare idea su una stagione, parliamo di una competizione che al massimo dura cinque partite, non è indicativa. La stagione va valutata nel complesso". Lo ha dichiarato l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, allontanando la definizione di "partita salva-stagione", bollandola come "definizione tipicamente giornalistica". A tenere banco sono i tanti dubbi di formazione, visto...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sarri "Una gara non mi fa cambiare l'idea sulla stagione" The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Galaxy z fold 7 mi ha fatto cambiare idea sui telefoni pieghevoliIl galaxy z fold 7 viene analizzato per valutare se un dispositivo pieghevole possa diventare una scelta quotidiana sostenibile. Aka7even parla della fidanzata: "Mi ha fatto cambiare idea sull'amore"Aka7even è tra le sorprese, in positivo, dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sarri: Il mio futuro? Vedremo che programma ha la Lazio...; Lazio, Sarri: Stagione pesante ma tante soddisfazioni, una sola gara storta in un mese e mezzo; Sarri: Io al Napoli un'ipotesi remota, la sosta ci aveva tolto inerzia. Oggi una gioia in un'annata pesante; Sarri dopo Fiorentina-Lazio: analisi e polemiche. Atalanta-Lazio, Sarri: «Una gara non cambia il giudizio sulla stagione. Per i critici contemporanei giochiamo di ripartenza...»Torna a parlare in conferenza alla vigilia di una gara di cartello, ma stavolta la sfida è senza ritorno: privo di chances di ... msn.com Sarri in vista dell’Atalanta: Una partita non cambia la stagione, ma voglio la Finale!Il tecnico della Lazio ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera in Coppa Italia contro l'Atalanta, ecco le sue ... calcioatalanta.it . @OfficialSSLazio, Sarri: "Marusic è da valutare, Rovella sarà disponibile per il finale. Maldini Domani può giocare " x.com Sarri diretta prima di Atalanta-Lazio di Coppa Italia: segui la conferenza stampa di oggi LIVE facebook