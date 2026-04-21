Santa Margherita e via De Martino Ubaldi | Quando saranno risolte le problematiche?

Durante un'interrogazione, l'esponente ha segnalato diverse criticità nelle strade di Santa Margherita, in via De Martino e nelle vie adiacenti. Sono state evidenziate problematiche riguardanti strade non collaudate, assenza di manutenzione e lavori ancora da completare. La richiesta si rivolge alle autorità competenti per conoscere i tempi di risoluzione di queste questioni ancora aperte.

In un’interrogazione Federica Ubaldi ha evidenziato le numerose criticità presenti in Via Strauss e Via Bach (Comparto Santa Margherita) e anche in Via De Martino: strade non collaudate, manutenzione inesistente, lavori incompleti. “Una situazione che - spiega - si ripercuote sui cittadini e.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Santa Restituta, Santa Margherita e le altre: viaggio nel degrado delle case popolari, le immagini“A Narni, negli alloggi popolari di proprietà comunale dati in gestione all’Ater, si registrano problemi e molti disagi per le famiglie che vi... Libano, il segretario Usa Rubio: "Le complessità della questione non saranno risolte nelle prossime 6 ore"Home > Video > Libano, il segretario Usa Rubio: "Le complessità della questione non saranno risolte nelle prossime 6 ore" Sono iniziati a Washington... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Santa Margherita: Premio Bindi 2026, al via la XXII edizione, tra nuove voci e grandi protagonisti della canzone d’autore; Perde il controllo dell'auto, sfonda il guardrail e precipita in una scarpata: ferito un giovane a Santa Margherita Belice; Interruzione temporanea di energia elettrica in alcune zone del centro storico; Hansa 303: grandi sfide a Santa Margherita Ligure. Santa Margherita: Premio Bindi 2026, al via la XXII edizione, tra nuove voci e grandi protagonisti della canzone d’autoreIl festival, dedicato alla memoria di Umberto Bindi, si terrà il 9, 10 e 11 luglio 2026 a Santa Margherita Ligure ... telenord.it Riapre a Santa Margherita Ligure la Casa del MareDomenica prossima a Santa Margherita Ligure riaprirà la Casa del Mare, dopo i lavori di restauro. In via sperimentale la giunta ha affidato la gestione della ... radioaldebaran.it Santa Margherita Ligure in questa strana Primavera. facebook Si è conclusa a Santa Margherita Ligure la prima edizione del Women’s Health Campus, un’iniziativa dedicata all’aggiornamento scientifico e al confronto multidisciplinare in ambito ginecologico. #WomensHealthCampus #Ginecologia #MedicalEducation #H x.com