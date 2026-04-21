Sanremo via San Francesco | il nuovo Palasalute apre i battenti

Da ameve.eu 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile alle 13:00 si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Palasalute in via San Francesco. Alla cerimonia sarà presente l’assessore regionale alla Sanità, che parteciperà al taglio del nastro. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento importante per il settore sanitario locale. L’evento si svolgerà nel rispetto delle procedure di sicurezza previste.

Il taglio del nastro per il Palasalute di via San Francesco è ufficialmente fissato per le ore 13:00 di venerdì 24 aprile, con la partecipazione dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò. L’inaugurazione segna un traguardo simbolico per la sanità di Sanremo, dopo un percorso tortuoso durato quasi vent’anni tra rinvii, nuovi finanziamenti e cantieri interrotti. Nonostante l’evento cerimoniale sia ancora da vivere, la struttura non è affatto un guscio vuoto. La nuova Casa di comunità, realizzata grazie ai fondi del Pnrr, ha già iniziato a garantire servizi essenziali alle popolazioni locali. Un esempio concreto è la distribuzione farmaceutica, che dal 13 aprile è già operativa all’interno dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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