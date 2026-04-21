Venerdì 24 aprile alle 13:00 si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Palasalute in via San Francesco. Alla cerimonia sarà presente l’assessore regionale alla Sanità, che parteciperà al taglio del nastro. L'apertura di questa struttura rappresenta un momento importante per il settore sanitario locale. L’evento si svolgerà nel rispetto delle procedure di sicurezza previste.

Il taglio del nastro per il Palasalute di via San Francesco è ufficialmente fissato per le ore 13:00 di venerdì 24 aprile, con la partecipazione dell’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò. L’inaugurazione segna un traguardo simbolico per la sanità di Sanremo, dopo un percorso tortuoso durato quasi vent’anni tra rinvii, nuovi finanziamenti e cantieri interrotti. Nonostante l’evento cerimoniale sia ancora da vivere, la struttura non è affatto un guscio vuoto. La nuova Casa di comunità, realizzata grazie ai fondi del Pnrr, ha già iniziato a garantire servizi essenziali alle popolazioni locali. Un esempio concreto è la distribuzione farmaceutica, che dal 13 aprile è già operativa all’interno dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, via San Francesco: il nuovo Palasalute apre i battenti

Notizie correlate

Apre i battenti il nuovo asilo nido: "Una risposta a tante famiglie"Aperto il nuovo asilo nido 0-3 anni, realizzato con un investimento di un milione e 245mila euro, 900mila dei quali provenienti dal Pnrr.

Leggi anche: Vini, cocktail e proposte gastronomiche artigianali: apre i battenti un nuovo locale in centro

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: San Francesco ci ha fraintesi, la preghiera per gli animali fa trovare sulla soglia di casa qualcuno di ina…; Il San Francesco di Cazzullo e Branduardi ha conquistato Brescia; Marcia della pace: Umbertide presente ad Assisi nel segno di San Francesco; Estate 2026 – Le proposte del Seminario per Bimbi, Ragazzi e Giovani.

Amica9 Tv. . “Del cielo che non ha strade”, a Corato prende vita il murale dedicato a San Francesco. L’iniziativa nell’ambito della Primavera Fest facebook

A Vercelli in mostra rari manoscritti da Assisi sulla vita di San Francesco. Il presidente della Regione Alberto Cirio alla presentazione in anteprima dei testi #ANSA x.com