Il leader di un partito ha dichiarato che, a suo avviso, Freni è il candidato più adatto per la presidenza della Consob, anche se ammette di non aver seguito direttamente la discussione in corso. Ha aggiunto di aver ripetuto più volte questa opinione negli ultimi mesi, ma ha inoltre osservato che ci sono altre proposte e idee diverse da parte di altri soggetti coinvolti.

RHO, 21 APR - La partita della presidenza della Consob "non la sto seguendo io, continuo a ritenere che Freni sia il profilo migliore, però è mesi che lo stiamo ripetendo, altri hanno idee diverse, non ho capito cosa propongono". Lo ha detto il vicepremier e ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, arrivando al Salone del Mobile alla Fiera di Milano Rho.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salvini, Freni profilo migliore per Consob, non capisco altri cosa propongono

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