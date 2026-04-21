In Parlamento è stata presentata una proposta di modifica al Codice del Terzo Settore, con l’obiettivo di ridurre tasse e burocrazia per le Pro Loco. La deputata ha illustrato gli emendamenti che mirano a semplificare le procedure amministrative e alleggerire gli oneri fiscali per queste associazioni. La discussione sulla proposta è in corso e coinvolge vari rappresentanti delle forze politiche.

La deputata Tassinari ha presentato in Parlamento una serie di emendamenti al Codice del Terzo Settore per proteggere le agevolazioni fiscali e ridurre gli oneri burocratici che gravano sulle Pro Loco e sulle associazioni culturali, pilastri fondamentali per la vivacità delle comunità locali in Emilia-Romagna. L’obiettivo della proposta parlamentare, portata avanti dalla coordinatrice regionale di Forza Italia, è quello di garantire strumenti sostenibili e adeguati a chi si occupa di promozione culturale e identitaria. Tra i punti cardine dell’intervento legislativo figura la richiesta di prorogare il regime fiscale agevolato per queste realtà, includendo nel beneficio anche quelle organizzazioni che non hanno ancora completato l’iscrizione al Runts.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salva le Pro Loco: proposta in Aula per meno tasse e burocrazia

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