Walter Sabatini ha commentato alcuni aspetti del calcio italiano durante un'intervista radiofonica, sottolineando come gli infortuni muscolari siano un tema da approfondire, soprattutto a Napoli. Ha anche espresso la sua opinione sulla possibilità di affidare la guida della nazionale a un allenatore attualmente impegnato in club di primo piano, affermando che, se fosse il presidente della FIGC, lo prenderebbe in considerazione.

WALTER SABATINI A RADIO CRC: «Il calcio è imperscrutabile, non tutto si può prevedere. Conte in nazionale? Lo prenderei se fossi il presidente della Figc. Troppi infortuni in Serie A, qualcuno deve interrogarsi. Partite di Premier più belle per un solo motivo. Terrei Antonio Conte se facesse una cosa. A Napoli la felicità è d’obbligo quando si parla di calcio» Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il dirigente sportivo Walter Sabatini. Di seguito le sue parole: «Il calcio è imperscrutabile. Cerchiamo tutti di dare una spiegazioni a taluni comportamenti o risultati, ma la verità è che è difficile catalogare certe situazioni poiché ci sono certi comportamenti tecnici, tattici e nervosi che non si possono prevedere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sabatini: “A Napoli mi interrogherei sugli infortuni muscolari”

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