Roma fiamme sul bar dei Moccia a Tor Bella Monaca

Nella notte di domenica 19 aprile, nel quartiere Tor Bella Monaca a Roma, si è verificato un incendio che ha interessato la serranda di un locale. Le fiamme sono state appiccate contro il bar dei Moccia, creando momenti di tensione tra i residenti e le forze dell’ordine intervenute sul posto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e identificare eventuali responsabili.

Momenti di tensione nella notte di domenica 19 aprile a Roma, quartiere Tor Bella Monaca, a causa di un attacco incendiario contro la serranda di un'attività. A quanto si apprende, ignoti avrebbero cosparso di liquido infiammabile la saracinesca del bar "Black & White", in via Amico Aspertini 207, appartenente alla famiglia Moccia. La titolare del locale è legata alla famiglia attiva nel narcotraffico in zona e in particolare in via dell'Archeologia. Le fiamme non si sono però propagate, evitando così danni maggiori. La procura di Roma, che indaga sul fatto accaduto, ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La sinistra italiana? Inesistente, serve Sanchez.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Roma, fiamme sul bar dei Moccia a Tor Bella Monaca Notizie correlate Roma: chiuso bar per 10 giorni a Tor Bella Monaca, rinvenuti cocaina e hashishChiusa un'attività commerciale a Tor Bella Monaca dopo controlli dei carabinieri e rinvenimento di sostanze stupefacenti. Roma: controlli a Tor Bella Monaca e Tor Vergata, 4 arresti, 2 denunce e sequestri di drogaProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Frascati nel quartiere di Tor Bella Monaca e nelle... Altri aggiornamenti Roma, fiamme sul bar dei Moccia a Tor Bella MonacaMomenti di tensione nella notte di domenica 19 aprile aRoma, quartiere Tor Bella Monaca, a causa di un attacco incendiario contro la serranda di un'attività. A quanto si apprende, ignoti avrebbero ... iltempo.it Tor Bella Monaca, lavori nelle torri ERP: acqua, tetti e strade con 80 milioni stanziatiA Tor Bella Monaca avanzano i lavori nelle torri ERP e arrivano nuovi interventi su strade e sicurezza. Nella Converti rilancia il presidio nei quartieri ... ilquotidianodellazio.it