Rinvio a giudizio Amata Avs | Si dimetta anche il governo regionale

L’alleanza tra Verdi e Sinistra ha chiesto le dimissioni del governo regionale dopo il rinvio a giudizio di un ex assessore regionale al Turismo. I vertici di Avs hanno emesso una nota in merito alla vicenda, che arriva a seguito delle dimissioni dell’ex assessore coinvolto. La richiesta si inserisce nel quadro delle recenti vicende giudiziarie che hanno interessato la politica locale.

Alleanza Verdi Sinistra chiede le dimissioni del governo regionale. Dopo il rinvio a giudizio e le dimissioni dell'ex assessore regionale al Turismo, i vertici regionali di Avs hanno diffuso una nota sulla vicenda. “Non solo l'Amata, ma anche Galvagno, Sammartino, lo stesso Schifani e tanti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Richiesta di rinvio a giudizio per l’assessora regionale Elvira Amata con l'accusa di corruzione: decisione il 20 aprileIl gip di Palermo Walter Turturici deciderà il 20 aprile sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Palermo nei confronti... Rinvio a giudizio per l’assessora Amata, opposizioni all’attacco: “Schifani la rimuova, governo tra scandali e rimpasto imminente”l primo a parlare, pochi minuti dopo il rinvio a giudizio dell'assessore al Turismo, è stato il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sicilia, rinviata a giudizio l’assessora Amata (FdI): è accusata di corruzione. Condannata la coimputata; Opposizioni all'attacco dopo il rinvio a giudizio di Amata, ma il rimpasto è più vicino: cosa cambierà in Giunta; Corruzione in Sicilia, attesa per la decisione sul rinvio a giudizio dell’assessore Amata; Corruzione, rinvio a giudizio per l'assessore regionale al turismo Elvira Amata. Corruzione, rinvio a giudizio per l’assessore regionale messinese Elvira AmataRinvio a giudizio per l’assessore regionale al Turismo, la messinese Elvira Amata, di Fratelli d’Italia. Condannata a 2 anni e sei mesi col rito abbreviato, l’imprenditrice Marcella Cannariato. Entram ... strettoweb.com Processo Amata, nel pomeriggio la decisione sul rinvio a giudizio: attesa nel centrodestra per dare il via al rimpastoIl gup deve decidere se mandare a processo l'assessora regionale al Turismo e se condannare (visto che ha scelto il rito abbreviato) l'imprenditrice Marcella Cannariato ... lasicilia.it Telespazio Messina. . MESSINA, CASSAZIONE ANNULLA CON RINVIO ARRESTI DOMICILIARI PER STAGNO D’ALCONTRES LA CORTE DI CASSAZIONE ANNULLA CON RINVIO GLI ARRESTI DOMICILIARI PER L’EX PRIMARIO DEL POLICLINIC - facebook.com facebook