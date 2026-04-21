reti di imprese napoli al top in campania

A Napoli si registra un aumento delle collaborazioni tra imprese, con un numero crescente di reti di aziende che si formano nella regione. Recentemente, è stato presentato un rapporto che evidenzia come questa tendenza sia in crescita anche in Campania, con Napoli al centro di questa dinamica. L’attenzione si concentra sullo sviluppo di collaborazioni tra imprese per favorire la crescita economica locale.

Napoli, 21 aprile 2026 – Le imprese fanno sempre più rete anche in Campania. È stato presentato a Palazzo Partanna il Rapporto 2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle reti d’impresa, curato da InfoCamere, RetImpresa e Venice School of Management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, nel corso di un evento organizzato in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria Campania. Una scelta non casuale: la Campania è oggi la quarta regione italiana per peso delle imprese “retiste”, dopo Lazio, Lombardia e Veneto, con il 7,8% del totale nazionale. Il quadro nazionale conferma una crescita ormai strutturale. Nel 2025 i contratti di rete attivi hanno raggiunto quota 10.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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