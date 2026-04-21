Regione Siciliana rafforzati gli uffici con 116 assunzioni a tempo indeterminato

Questa mattina nella sede dell’assessorato regionale della Funzione Pubblica a Palermo sono stati firmati i contratti di lavoro a tempo indeterminato per 116 persone. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Regione. Le nuove assunzioni riguardano diversi settori della pubblica amministrazione e sono state definite come un rafforzamento degli uffici regionali.

Sono stati firmati questa mattina nella sede dell'assessorato regionale della Funzione Pubblica, a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani, i contratti di lavoro a tempo indeterminato che immettono nei ranghi della pubblica amministrazione 116 unità di personale. Nel.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate PNRR: 2026, assunzioni a tempo indeterminato per gli “ex tirocinanti”Stabilizzazione “ex tirocinanti” nella PA: il PNRR apre una finestra, ma la sfida è estendere il diritto a tutti i precari Una svolta significativa... Ferrara e Ravenna attraggono talenti: bando Camera di Commercio con fondi per assunzioni a tempo indeterminato.La Camera di Commercio punta sui giovani: un bando per fermare l’emorragia di talenti da Ferrara e Ravenna La Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Demanio marittimo, la Regione Siciliana assegna aree alle forze dell’ordine; Rafforzati i collegamenti Manfredonia – Isole Tremiti, Piemontese: La Regione Puglia investe 500 mila euro per l’estate 2026; Catania fermato vicino alla metro con droga | arrestato 55enne. Università, borse di studio al 100%: la Regione Siciliana garantisce la copertura totale per il secondo annoPer il secondo anno consecutivo la Regione assicura la copertura totale di tutte le borse di studio erogate dagli Ersu siciliani agli studenti universitari idonei non assegnatari. La giunta Schifani ... gazzettadelsud.it Regione, più assunzioni negli uffici: chiesto al Mef un turn over rafforzatoLa giunta guidata da Renato Schifani propone di estendere al triennio 2026-2028 la soglia del 125 per cento per il ricambio del personale. Possibili 724 ingressi aggiuntivi tra comparto e dirigenza pe ... agrigentonotizie.it Le risorse idriche della #Sicilia sono più che sufficienti ad affrontare con serenità la prossima stagione estiva. È la stima fornita dall'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #RegioneSiciliana @Renato x.com Renato Schifani annuncia un accordo di due anni per pubblicizzare la Regione Siciliana sulla #Rai: "La Regione - dice - vive un momento di grande felicità economica". facebook