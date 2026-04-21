recensione valerio1966 mocassini intrecciati blu navy in

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte dell’intrecciato: pelle, texture e dettagli costruttivi. Il valore estetico di questo modello risiede principalmente nella lavorazione della tomaia, che sfrutta la tecnica dell’intreccio in pelle. Questa specifica modalità di composizione non è solo una scelta stilistica, ma definisce l’intera struttura visiva del mocassino. L’intreccio crea una trama geometrica ripetitiva che conferisce alla scarpa una texture multidimensionale, capace di catturare la luce in modo differente rispetto a una pelle liscia tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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