Re Carlo III ha pubblicato un video in occasione del centesimo compleanno della madre, la regina Elisabetta II. Nel messaggio, ha rivolto parole di affetto e ricordo, accompagnate da immagini che mostrano la sovrana in diverse fasi della vita. Tra le clip, alcune in bianco e nero, sono visibili momenti significativi della regina, per rendere omaggio alla sua memoria.

(askanews) – Re Carlo III ha reso un sentito omaggio a sua madre, la defunta Elisabetta II, con un videomessaggio in quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno, in cui si vedono immagini anche in bianco e nero della regina. GUARDA LE FOTO Lavava i piatti, imitava gli aeroplani, guidava senza patente: 10 curiosità e stranezze della regina Elisabetta. Nel commovente ricordo il sovrano britannico si riferisce a Elisabetta come “cara mamma”, affermando che è rimasta “costante, ferma e totalmente devota alle persone che ha servito” per tutta la sua lunga vita. La regina è morta all’età di 96 anni nel settembre 2022 dopo un regno durato 70 anni.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Re Carlo omaggia la regina Elisabetta: «La convinzione che condivido con la mia cara mamma»

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